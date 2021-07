Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Zeugen zur einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Bodenwerder (ots)

Am gestrigen Montag, zwischen 13.00 und 19.50 Uhr, kam es in Bodenwerder, auf dem Parkplatz "Im Hagen" (Rückseite des Sparkassengebäudes) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein grauer Audi Q 5 (Geländewagen) beschädigt worden ist. Vermutlich ist ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen die hintere, linke Ecke des Audi gestoßen und hat diesen beschädigt. Der oder die Fahrzeugführer/in entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern bzw. ohne die Feststellung ihrer/seiner Personalien zu ermöglichen. Zeugen die Hinweise auf die/den Verursacher/in geben können möchten sich bitte mit der Polizei Bodenwerder, Tel.: 05533-97495-0, in Verbindung setzen.

