Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Mehrere Verkehrsunfälle mit Verletzten in Bad Münder

Bad Münder (ots)

Am Freitag und Samstag ereigneten sich im Stadtgebiet von Bad Münder mehrere Verkehrsunfälle, bei denen beteiligte Personen verletzt wurden:

Fast zeitgleich passierten am Freitagnachmittag zwei Verkehrsunfälle in der Wermuthstraße und am Rohmelcenter.

Gegen 17.10 Uhr kam es auf dem Supermarktparkplatz am Rohmelcenter zu einem Zusammenstoß von zwei Pkw, bei der eine 40-jährige Skoda-Fahrerin aus Bad Münder leicht verletzt wurde. Die 40-Jährige übersah beim Rückwärtsausparken einen Pkw Seat, der von einer ebenfalls 40-jährigen Frau aus Bad Münder gelenkt wurde.

Nur 5 Minuten zuvor kam es in der Wermuthstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Fahrradfahrer aus Bad Münder befuhr mit dem Fahrrad den Gehweg der linken Straßenseite in Richtung Angerstraße. Auf Höhe der Sparkasse kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw VW Golf, der von einer 70-jährigen Frau aus Bad Münder gefahren wurde. Die Golffahrerin wollte vom Parkplatz auf die Wermuthstraße auffahren und übersah den verbotswidrig auf dem Gehweg von rechts kommenden Radfahrer. Der 61-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Schwer verletzt wurde am Samstag kurz nach 20.00 Uhr eine 15-jährige Fußgängerin aus Bad Münder. Die Jugendliche wollte an einer Querungshilfe (Mittelinsel) auf Höhe Laurentiusweg die Bahnhofstraße überqueren. Eine aus Richtung Angerstraße kommende Autofahrerin stoppte vor der Verkehrsinsel. Die 15-Jährige setzte ihren Weg fort, um auch die zweite Hälfte der Fahrbahn zu überqueren. Ein 21-jähriger Skoda-Fahrer fuhr rechts an dem wartenden Auto vorbei und erfasste die Fußgängerin, die auf die Straße geschleudert wurde.

Da sich die 15-Jährige und der 21-Jährige bzw. deren Eltern sich kannten und die Verletzungen von der Jugendlichen zunächst als nicht schwerwiegend eingestuft wurden, fuhr der Skoda-Fahrer die Verletzte nach Hause und übergab sie an die Eltern. Im Laufe des Abends verschlechterte sich der Zustand der Angefahrenen, so dass sie in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen wurde. Der Verkehrsunfall ist erst am nächsten Tag bei der Polizei in Bad Münder angezeigt und nachträglich aufgenommen worden.

