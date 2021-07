Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden nach Täterfestnahme aufgrund des Verdachts des Handeltreiben mit Betäubungsmitteln

Holzminden / OT Brevörde (ots)

Beamte des Polizeikommissariats Holzminden haben am 28.06.2021 drei Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, unerlaubt Betäubungsmittel angebaut zu haben. Gegen 14.00 Uhr hatte ein Zeuge im Holzmindener Ortsteil Brevörde mehrere Männer beobachtet, die einen verdeckt abgestellten Transporter mit Gegenständen beluden. Dem 47-Jährigen kam die Situation seltsam vor und er teilte seine Beobachtungen der Polizei mit. Der Transporter konnte fahrend, kurz nach Verlassen der Ortschaft Brevörde im Bereich Polle von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert werden. Bei den beiden Insassen handelte es sich um einen 33 Jahre alten Mann aus Heinsberg sowie einen 41 Jahre alten Mann mit bisher unbekanntem Wohnsitz. Auf der Ladefläche des Transporters entdeckten die Beamten Indoor-Anlagen-Equipment zum Anbau von Betäubungsmitteln. Der Transporter samt Inhalt wurde sichergestellt. Fahrer und Beifahrer vorläufig festgenommen. Aufgrund dieser Feststellungen wurde bei der Staatsanwaltschaft Hildesheim ein Durchsuchungsbeschluss für das Fahrzeug und das Haus in Brevörde beantragt. Diesem wurde durch einen Richter stattgegeben. An dem Durchsuchungsobjekt in Brevörde wurde eine weitere männliche Person angetroffen. Der 23-Jährige mit ebenfalls derzeit unbekanntem Wohnsitz, wurde ebenfalls festgenommen, nachdem Beamte bei einer ersten Inaugenscheinnahme weitere umfangreiche und professionelle Cannabis-Indoor-Plantagen mit bereits abgeernteten Pflanzen entdeckten. Das gesamte Objekt wurde am 29.06.2021 mit zwei Rauschgiftspürhunden der Diensthundführerstaffel der Polizeidirektion Göttingen gründlich durchsucht. Durch die Spezialhunde konnten mehrere Kilogramm zum Verkauf verpacktes Marihuana aufgefunden werden. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Haftbefehl erlassen. Die beiden 33 und 41 Jahre alten Männer befinden sich wieder auf freiem Fuß. Im Rahmen der Nachsuche konnten noch erhebliche Mengen Cannabis-Pflanzenreste aufgefunden und sichergestellt werden, die seitens der Täterschaft in unwegsamen Gelände außerhalb der Ortslage Brevörde entsorgt wurden. Wegen der Unwegsamkeit wurden Kräfte der TEE (Technische Einheit der Polizei) eingesetzt, die sich zum Teil in das Gelände abseilen mussten. Rückfragen an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim.

