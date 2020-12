Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Blutprobe nach Zeugenhinweis

AhausAhaus (ots)

Nach einem Zeugenhinweis kontrollierten Polizeibeamte am frühen Dienstagnachmittag einen 31-jährigen Autofahrer in Ahaus. Der Mann wurde außerhalb seines Fahrzeugs auf der Webereistraße angetroffen. Ja, er sei gerade Auto gefahren und Alkohol habe er am Morgen getrunken, gab der Ahauser an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund 1,5 Promille schließen lässt. Ein Arzt entnahm Blutproben, um den Alkoholwert exakt nachweisen zu können. Es folgten die Untersagung der Weiterfahrt, die Sicherstellung des Führerscheins, sowie die Einleitung eines Strafverfahrens.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell