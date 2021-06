Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ordnungsstörungen im Bereich Postplatz

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Am Samstag den 26.06.21 gg. Mitternacht, stellten Polizeibeamte des Polizeireviers Titisee-Neustadt eine größere Menschenansammlung vor einem bereits geschlossenen Lokal am Postplatz fest. Von den anwesenden Personen ging eine erhebliche Lärmbelästigung aus, woraufhin die Beamte gegen die Personen Platzverweise aussprachen. Einzelne Personen provozierten die Polizisten aus der Gruppe heraus. Erst nach konkreter Androhung von Anzeigen bei Nichtbeachtung der Anweisungen verließen die Leute die Örtlichkeit. Im Anschluss an die Auflösung stellten die Beamten einen 33-jährigen Mann fest, der gegen eine Hauswand urinierte. Gegen den "Urinierer" wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

