Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Auseinandersetzung zwischen Fußgänger und Autofahrerin - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Bereits am 22.06.2021 gegen 19:55 Uhr kam es am Burger King in der Tullastraße in Freiburg zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 17-jährigen Fußgänger und einer 44-jährigen Fahrzeugführerin eines weißen Opels. Der genaue Ablauf des Geschehen konnte bislang nicht abschließend geklärt wird.

Mögliche Zeugen, insbesondere ein Handwerker, welcher sich kurzzeitig Kontakt zu den oben genannten Personen hatte, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei Freiburg unter 0761 / 882-3100 zu melden.

