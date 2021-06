Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Reute: Fahrradfahrerin leicht verletzt - Unfallflüchtiger Motorroller gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitagnachmittag, 25.06.2021, gegen 17.10 Uhr, hatte in Reute, an der Einmündung der Hauptstraße, Einmündung zur Anton-Siegel-Straße ein Motorrollerfahrer beim Abbiegen eine Radfahrerin gestreift, welche anschließend zu Sturz kam und sich hierbei leicht verletzte.

Der Kradfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die verletzte Radfahrerin zu kümmern.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem gesuchten Motorrollerfahrer machen können.

Eine Beschreibung des flüchtenden Motorrollers liegt nicht vor.

