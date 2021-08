Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Trickdiebstahl

Speyer (ots)

Zu einem versuchten Trickdiebstahl kam es am 14.08.21 gegen 11:40 Uhr in der Löffelgasse in Speyer. Zunächst habe der Täter nach Wechselgeld gefragt, weshalb die Geschädigte ihren Geldbeutel aus ihrer Tasche geholt habe. Kurz darauf habe der Täter einen 20 Euroschein in der Hand gehabt und ein Briefkuvert über den Geldbeutel der Geschädigten gehalten, damit diese den Inhalt ihres eigenen Geldbeutels nicht mehr habe sehen können. Da ihr dies merkwürdig vorgekommen sei, habe sie den Briefumschlag weggedrückt. Hierbei habe sie festgestellt, dass ein 50 Euroschein zur Hälfte aus ihrem Geldbeutel herausgeschaut habe. Daraufhin habe sich der Täter entfernt. Der Täter wurde beschrieben 25-28 Jahre, dunkles Haar, grüne Schuhe, kurze helle Hose, blau/weiß gestreiftes Hemd. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.

Schutz vor Taschendieben - Das rät die Polizei: Führen Sie an Bargeld, EC- oder Kreditkarten nur das Notwendigste mit sich. Tragen Sie Bargeld, EC- oder Kreditkarten am Körper verteilt mit sich, möglichst in Gürteltaschen oder Brustbeuteln. Tragen Sie Hand- oder Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper. Sollten Sie dennoch Opfer von Taschendieben werden, bewahren sie Ruhe und machen einen Schritt nach dem anderen. Sperren Sie zuerst die Kreditkarte telefonisch unter der bundesweiten Sperr-Notruf-Nummer 116 116 und gehen danach zur Polizei und erstatten Anzeige, oder wählen sie den Notruf 110.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell