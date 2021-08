Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Waldsee) Auto fährt rückwärts in Penny Markt

Waldsee (ots)

Am Samstagmittag kam es zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person auf dem Parkplatz des Pennymarktes. Eine Fahrzeugführerin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis stieß mit ihrem PKW rückwärts gegen das Gebäude des Einkaufsmarktes, nachdem sie nach dem Ausparken aus einer Parklücke ihren PKW vermutlich unkontrolliert beschleunigte. Durch die Wucht des Aufpralls durchbrach der PKW zum Teil die Gebäudewand und beschädigte die dahinter befindliche Kassierstation. Eine Mitarbeiterin wurde hierdurch am Rücken verletzt, die Fahrzeugführerin erlitt einen Schock. Beide Personen wurden ärztlich versorgt. Zur Durchführung der Aufräumarbeiten musste der Markt im Anschluss an die Unfallaufnahme kurzzeitig geschlossen werden. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Auch die Führerscheinstelle wurde in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell