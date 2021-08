Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Fahrraddiebstahl

Frankenthal (ots)

Am 13.08.2021 gegen 02:00 Uhr hörte die Mutter des 10-jährigen Geschädigten in der Straße Foltzring in Frankenthal seltsame Geräusche aus dem Vorgarten des Anwesens kommend. Im Rahmen einer anschließend durchgeführten Nachschau stellte sie fest, dass hier das Jugendfahrrad ihres Sohnes der Marke ORBEA entwendet wurde. Der Schaden beziffert sich auf ca. 550 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

