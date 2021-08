Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 13.08.2021 gegen 13:10 Uhr befuhr die 25-jährige Fahrerin eines VW Golf mit ihrem PKW die L523 von Frankenthal kommend in Fahrtrichtung Bobenheim-Roxheim. Kurz vor dem Kreisverkehr musste der vorausfahrende 53-jährige Fahrer eines VW Passat verkehrsbedingt mit seinem PKW bis zum Stillstand abbremsen. Die 25-Jährige erkannte den Abbremsvorgang des Vorrausfahrenden jedoch zu spät und konnte einen Zusammenstoß mit diesem nicht mehr verhindern. Im Rahmen dessen löste der Airbag im VW Golf aus, wodurch die Fahrzeugführerin leicht an der Hand verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden an beiden PKW in Höhe von insgesamt ca. 22 000 Euro.

