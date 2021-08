Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Diebstahl von Baumaschinen

Schifferstadt (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr und Donnerstag, 08:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter Baumaschinen aus einem in der Gartenstraße geparkten Fahrzeug gestohlen. Zeugen, die Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

