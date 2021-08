Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Streit um Spielplatz eskaliert

Speyer (ots)

Am gestrigen Donnerstagmittag gerieten zwei 48- und 37-jährige Familienväter auf einem Spielplatz in Speyer derart in Streit, dass dieser in einer handfesten Auseinandersetzung endete und der ältere der beiden mit starken Gesichtsschwellungen in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Hintergrund der Auseinandersetzung war, dass sich beide Parteien uneins darüber waren, wer von beiden das Recht hatte sich auf dem Spielplatz aufzuhalten. Die beiden zwei- und siebenjährigen Kinder der Streithähne waren Augenzeugen der Schlägerei zwischen ihren Vätern.

