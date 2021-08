Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Polizei findet Hinweise auf Betäubungsmittel bei Jugendlichen

Schifferstadt (ots)

Eine Streife der Polizeiinspektion Schifferstadt ist an den Bleichwiesen am späten Mittwochabend gegen 23:40 Uhr auf eine vierköpfige Personengruppe im Alter zwischen 16 und 18 Jahren aufmerksam geworden. Bei der Kontrolle fanden die Beamten hinter einem Baum eine größere Menge Bargeld. Ein 18-Jähriger gab an, dass das sein Geld sei. Er hätte es von der Bank abgehoben. Bei ihm haben die Beamten dann allerdings eine Plastiktüte gefunden, die nach Cannabis roch. Betäubungsmittel wurden aber keine aufgefunden. Die Polizei ermitteln dennoch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

