POL-PDLU: PKW überschlägt sich nach Unfall

Dudenhofen (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Teleskopstapler und einem PKW kam es am Mittwoch um 21:35 Uhr auf der B 39 zwischen Dudenhofen und Hanhofen. Ein 36-jähriger PKW-Fahrer aus Altdorf, der in Richtung Neustadt unterwegs war, bemerkte zu spät den vor ihm langsam fahrenden Stapler eines 25-Jährigen, sodass er nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen wollte. Er stieß hierbei jedoch mit der linken Seite seines Frontstoßfängers gegen das rechte Heck des Teleskopstaplers, wodurch sich sein Fahrzeug in der Folge vermutlich überschlug. Der Pkw, an dem Totalschaden entstand, blieb im Graben auf der linken Fahrzeugseite liegen. Ersten Erkenntnisse zufolge erlitt der PKW-Fahrer leichte Verletzungen. Zur weiteren Abklärung wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Der 25-Jährige aus Neustadt blieb unverletzt. Am Stapler wurde ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 500 Euro verursacht.

