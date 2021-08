Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisiert Unfall verursacht

Römerberg (ots)

Ein 67-jähriger Wohnmobilfahrer und ein 29-jähriger PKW-Fahrer kamen sich am Donnerstagmittag in der Berghäuser Straße in Römerberg entgegen, wobei der ältere der beiden den Vorrang des jüngeren missachtete. Hierdurch touchierten die beiden Außenspiegel miteinander, wodurch leichter Sachschaden (ca. 50 Euro) entstand. Bei der Unfallaufnahme bemerkten schließlich die eingesetzten Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Wohnmobilfahrer. Ein freiwilliger Test bestätigte den Verdacht: knapp 1 Promille. Ihm wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen. Da er zudem die Beifahrerin des PKW-Fahrers beleidigt haben soll, erwartet ihn diesbezüglich ein weiteres Strafverfahren.

