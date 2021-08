Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Fahren ohne Versicherungsschutz mit einem E-Scooter

Frankenthal (ots)

Am 13.08.2021 um 15:30 Uhr konnte in der Samuel-Heinicke-Straße in Frankenthal ein 22-jähriger Frankethaler auf einem E-Scooter fahrend festgestellt werden. An dem E-Scooter war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Der Fahrer des E-Scooters sollte sodann einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, welcher er sich zunächst kurzzeitig versuchte zu entziehen. Der 22-Jährige konnte schließlich eingeholt und kontrolliert werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

