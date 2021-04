Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.04.2021.

Peine (ots)

Großer Ermittlungserfolg der Polizei Peine.

Polizei stellte zwei Täter nach Farbschmiererei und kann hierdurch eine große Serie dieser Deliktsart aufklären.

Am 06.01.2021 konnten zwei Täter im Alter von 16 und 22 Jahren von einem Zeugen beobachtet werden. Zur Tatzeit gegen 02:00 Uhr hatten die jungen Männer die Gasstation an der Nord-Süd-Straße in Peine mit sogenannten Graffitis beschmiert. Der Hinweisgeber hatte daraufhin die Polizei alarmiert und eine detaillierte Beschreibung der Täter der Polizei übermittelt.

Im Zuge der eingeleiteten sofortigen Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter von der Polizei in Tatortnähe angetroffen werden. Sie führten Beweismittel mit, die auf die begangenen Straftaten hindeuteten.

Im Zuge der nunmehr durchgeführten mehrmonatigen Ermittlungen durch die Polizei Peine konnten alle Spuren ausgewertet und bewertet werden. Es ergaben sich Bezüge zu verübten Delikten dieser Art auch außerhalb von Peine.

Aufgrund der Ermittlungsarbeit der Polizei besteht der Verdacht, dass die Beschuldigten 82 Sachbeschädigungen begangen haben könnten.

Es entstand ein Schaden von knapp 45.000 Euro. Die Taten ereigneten sich in den Jahren 2020 und 2021.

