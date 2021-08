Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Römerberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am 14.08.21 um 15:30 Uhr in Römerberg. Hierbei trat die Fahrerin eines Mazdas unbeabsichtigt auf das Gaspedal, anstatt auf die Bremse. Vor Schreck konnte sie das nun beschleunigende Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen, fuhr geradeaus über die Straße in eine gegenüberliegende, geschlossene Garage. Das Fahrzeug fuhr vollständig in die Garage hinein und klemmte die dort befindliche Bewohnerin zwischen Fahrzeugfront und Wandregalen ein. Durch Feuerwehr und Rettungswagen konnte die Frau aus ihrer misslichen Lage befreit und erstversorgt werden. Im Anschluss wurde sie in eine Unfallklinik verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8000 Euro.

