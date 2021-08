Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Beindersheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (15.08.2021) kam es gegen 01:16 Uhr zu einem versuchten Wohnhauseinbruch im Schlittweg in Beindersheim. Ein aufmerksamer Nachbar des betroffenen Anwesens - deren Bewohner sich derzeit im Urlaub befinden - wurde durch Hebelgeräusche wach und bemerkte eine schlacksige, dunkel gekleidete Person mit schwarzem Kapuzenpulli, welche gerade versuchte ein Terrassenfenster des Nachbarhauses aufzuhebeln. Trotz des schnellen Einsatzes der Polizei konnte kein Täter mehr auf dem Grundstück und auch im Rahmen der intensiven Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden. Bei der Tatortaufnahme konnten diverse Spuren gesichert werden. Da der Täter glücklicherweise gestört wurde konnte er nicht in das Haus eindringen und der Schaden beschränkt sich auf das angegangene Fenster. Die genaue Höhe des Schadens steht derzeit allerdings noch nicht fest.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

