Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte dringen in Jorker Museumsscheune ein, E-Scooter in Bliedersdorf entwendet, Zwei Firmenfahrzeuge in Burweg aufgebrochen, Tageswohnungseinbruch in Stade

Stade (ots)

1. Unbekannte dringen in Jorker Museumsscheune ein

In der Zeit zwischen Sonntag, den 13.06., 17:00 h und Dienstag, den 15.06., 11:00 h haben bisher unbekannte Täter in Westerjork die Verriegelung der Scheunentür der Jorker Museumsscheune aufgeflext und sind so anschließend in das Innere gelangt.

Hier wurden 4 antike, noch verpackte Stühle entwendet und mitgenommen.

Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Jork unter der Rufnummer 04162-913830.

2. E-Scooter in Bliedersdorf entwendet

Unbekannte Diebe haben am Montagabend zwischen 18 und 19 h in Bliedersdorf im Postmoor einen E-Scooter vor der Haustür eines Wohnhauses entwendet.

Der schwarze Elektroroller hat das Versicherungskennzeichen 883RYX und stellt einen Wert von ca. 600 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Rollerdiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Polizeistation Horneburg unter 04163-828950.

3. Zwei Firmenfahrzeuge in Burweg aufgebrochen

Auf dem Gelände einer Zimmerei in Burweg haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei der dort abgestellten Firmenfahrzeuge aufgebrochen.

Aus einem der Transporter konnten der oder die Täter vier hochwertige Akku-Werkzeuge entwenden.

Der angerichtete Schaden wird auf über 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

4. Tageswohnungseinbruch in Stade

Am gestrigen Mittag gegen 12:40 h hat ein bisher unbekannter Täter in Stade in der Celler Straße mit einem kleinen Gartentisch die Scheibe der Terrassentür eines dortigen Einfamilienhauses eingeschlagen, konnte die Tür öffnen und dann so in das Innere gelangen.

Als der Täter durch einen Zeugen angesprochen wurde, flüchtete der dunkel gekleidete, ca. 30 Jahre alte Mann schließlich auf dem Fahrrad in unbekannt Richtung.

Ob und was bei dem Einbruch entwendet wurde, steht zur Zeit noch nicht genau fest.

Der angerichtete Schaden wird zunächst auf ca. 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell