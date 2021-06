Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 47-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen, 15-jähriger Betrunkener randaliert auf Buxtehuder Wache - zwei Polizisten leicht verletzt ++ Rufnummer geändert ++

Stade (ots)

1. 47-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bereits am vergangenen Mittwoch, den 09.06. kam es gegen 22:45 h oder früher zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 47-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war der Hamburger mit seinem Krad auf der Bundesstraße 73 aus Richtung Hamburg in Richtung Stade unterwegs gewesen und kurz vor der Abfahrt "Lüneburger Schanze" in Buxtehude aus bisher ungeklärter Ursache in den rechten Grünstreifen gelangt.

Dort beschädigte er einen Leitpfosten und touchierte die hinter dem Geh- und Radweg verlaufende Schutzplanke.

Der Motorradfahrer kam im Graben zum Liegen, sein Krad rutschte noch ca. 100 Meter weiter ebenfalls in den Seitengraben. Ein zum Glück zufällig vorbeikommender Radfahrer hörte dann die Hilfeschreie und alarmierte die Rettungskräfte.

Die Feuerwehr Buxtehude leuchtete die Einsatzstelle für die Landung eines Rettungshubschraubers aus Hannover aus. Dieser transportierte den Verletzten anschließend nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in eine Hamburger Klinik.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Angaben dazu machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

2. 15-jähriger Betrunkener randaliert auf Buxtehuder Wache - zwei Polizisten leicht verletzt

Nach einem Ladendiebstahl am gestrigen Montag gegen 17:15 h in Horneburg wurde ein 15-jähriger Tatverdächtiger von den eingesetzten Beamten zunächst mit zur Buxtehuder Wache genommen, um dort anschließend an seine Erziehungsberechtigten übergeben zu werden.

Ein Alkoholtest ergab dort eine Atemalkoholkonzentration von über 2,4 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Information der Eltern, sollte der Hamburger dann gegen 20:50 h an seine Mutter übergeben werden.

Als er dabei begann, den eingesetzten Beamten zu bepöbeln, wollte dieser den jungen Mann schließlich aus der Dienststelle drängen. Der Jugendliche schlug mit den Fäusten auf den 60-jährigen Beamten ein und zerriss dessen Diensthemd. Zufällig dazukommenden Polizisten gelang es dann, den 15-Jährigen zu Boden zu bringen, ihm Handschellen anzulegen zu beruhigen.

Bei dem Gerangel wurde einer der Beamten ebenfalls leicht verletzt und musste sich anschließend in ärztliche Behandlung begeben. Der Hamburger konnte anschließend an seine Mutter übergeben werden.

Gegen ihn wird nun wegen Ladendiebstahls, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung ein Ermittlungsverfahren geführt.

