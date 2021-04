POL-PDNR: Wissen - Sachbeschädigung

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Wissen - Sachbeschädigung

57537 Wissen, Steinbuschstr., Steinbuschanlage

In der neu gestalteten Steinbuschanlage in Wissen beschädigten unbekannte Täter in der Zeit von Fr., 02.04.2021 bis Di., 06.04.2021, einen Mülleimer und ein Holzspielgerät durch Aufsprühen mit Farbe. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

