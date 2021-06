Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Küchenbrand im Stader Gastronomiebetrieb --- Alkoholisierter Rollerfahrer in Stade kontrolliert

Stade (ots)

1. Küchenbrand im Stader Gastronomiebetrieb

Am Sonntagabend, gegen 23:40 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle und Polizei eine starke Rauchentwicklung im Küchenbereich eines Stader Gastronomiebetriebes, in der Höckerstraße, gemeldet.

Da der Brandausbruchsort zunächst aufgrund der Bauweise des Gebäudes nicht eindeutig lokalisiert werden konnte, wurden einzelne Gebäudeteile abgetragen.

Letztlich konnte ein Schwelbrand in der Außenwand des Gastronomiebereiches festgestellt werden, welcher vermutlich durch die Küchengeräte verursacht wurde.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten eine Ausbreitung des Feuers auf die umliegenden Gebäude verhindern.

Da der Rauch auch in die oberen Stockwerke zog, wurde für die Dauer der Löscharbeiten die Wohnungen über dem Gastronomiebereich evakuiert. Nach Beendigung der Löscharbeiten konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf ca. 100.000 Euro beziffern lassen.

2. Alkoholisierter Rollerfahrer in Stade kontrolliert

Am Sonntagmorgen, gegen 10:15 Uhr, wurden die Beamten der Polizeiinspektion Stade auf einen Rollerfahrer aufmerksam, der die Straße "Am Schwarzen Berg" in Stade befuhr.

Die Beamten beabsichtigten ihn daher zu kontrollieren. Nachdem der 37-Jährige die Anhaltesignale des Funkstreifenwagens erblickte, erhöhte er die Geschwindigkeit und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. In einer Sackgasse stellte er seinen Roller ab und flüchtete weiter fußläufig. Der 37-Jährige konnte jedoch durch die hinterhereilenden Beamten gestellt werden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Zudem wurde der Konsum von Betäubungsmitteln eingeräumt. Letztlich stellte sich heraus, dass der Beschuldigte zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Er wurde für die Entnahme einer Blutprobe zur Stader Wache verbracht.

Gegen ihn wurden nun mehrere Strafverfahren, u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr, eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell