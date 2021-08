Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung am Lambsheimer Weiher

Lambsheim (ots)

Am späten Sonntagabend kam es am Lambsheimer Weiher zu einem körperlichen Angriff eines 35-Jährigen gegenüber eines 58-Jährigen.

Der 58-jährige Geschädigte war in Folge des Angriffs zeitweise bewusstlos und zog sich weitere leichtere Verletzungen zu. Er wurde ins Krankenhaus verbracht.

Der 35-jährige Täter flüchtete zunächst vom Tatort, kehrte aber nach kurzer Zeit wieder zurück. Nachdem er die Polizeibeamten erblickte, setzte er erneut zur Flucht an. Diese konnte durch die Polizeibeamten erfolgreich unterbunden und der Mann gestellt werden. Er war stark alkoholisiert. Es wurde zur hiesigen Dienststelle verbracht. Dort wurde ihm durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

