Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Lenkrad aus Mercedes gestohlen

Herdecke (ots)

In der Nacht zu Montag drangen Unbekannte Täter in einen Mercedes ein, der an der Harkortstraße geparkt war. Die Täter schlugen ein Fenster und öffneten das Fahrzeug. Sie demontierten fachmännisch das Lenkrad und entwendeten es. Hinweise auf die Diebe gibt es bislang nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell