Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Einbrecher noch am Tatort gestellt

Schwelm (ots)

Die Polizei wurde am Dienstagmorgen, gegen 03:30 Uhr, über einen Einbruch an einer Kindertagesstätte an der Märkischen Straße informiert. Bei einer kurzen Inaugenscheinnahme des Gebäudes konnte eine Person wahrgenommen werden. Das Objekt wurde durch die eingesetzten Beamten umstellt und anschließend durchsucht. Hierbei konnte ein 35-jähriger Wuppertaler, versteckt in einem kleinen Lagerraum aufgefunden werden. Der Mann und seine mitgeführten Taschen wurden durchsucht, hierbei wurden ein Schraubendreher, ein Messer und Bargeld in einem Umschlag aufgefunden und sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell