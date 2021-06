Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Werkzeug aus LKW gestohlen

Hattingen (ots)

In der Nacht zu Samstag hebelten Unbekannte das Fenster eines in der Blankensteiner Straße geparkten LKW auf und gelangten in das Innere des Fahrzeuges. Sie entwendeten diverse Werkzeug- und Baumaschinen. Hinweise auf die Täter gibt es nicht.

