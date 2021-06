Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Einbruch in Einfamilienhaus

Sprockhövel (ots)

Unbekannte gelangten am vergangenen Wochenende (25. bis 27.06) durch ein auf Kipp stehendes Fenster in ein Einfamilienhaus an der Wuppertaler Straße. Diverse Werkzeuge wurden aus dem Keller entwendet. Der oder die Unbekannten flüchteten anschließend durch ein Fenster im Erdgeschoss. Täterhinweise gibt es keine.

