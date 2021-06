Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Zusammenstoß zwischen Pkw und Kind

Gevelsberg (ots)

Am 26.06.2021, gegen 16:40 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Gevelsberger einen Parkplatz eines Geschäftes an der Straße "An der Drehbank" in Gevelsberg. Als er sich mit seinem schwarzen Jaguar einem Fußgängerüberweg auf dem Parkplatz näherte, rennt ein dreijähriges Kind aus dem Geschäft auf den Parkplatz. Trotz einer Vollbremsung, konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden. Das Kind wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 30 Euro.

