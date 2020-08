Polizei Hamburg

POL-HH: 200813-3. Vorstellung eines neuen Motivs der Personalwerbekampagne durch den Polizeipräsidenten - Einladung für Medienvertreter

Hamburg (ots)

Zeit: 14.08.2020, 10:30 Uhr Ort: Polizeipräsidium Hamburg, Bruno-Georges-Platz 1, 22297 Hamburg

Morgen Vormittag präsentiert Polizeipräsident Ralf Martin Meyer vor dem Polizeipräsidium ein Großflächenplakat mit einem neuen Motiv der Personalwerbekampagne der Polizei Hamburg.

Die aktuelle Werbekampagne zur Nachwuchsgewinnung stellt die Vielfalt des modernen Polizeiberufs auf authentische und seriöse, aber auch auf humorvolle und provokante Weise dar. Mit dem nunmehr sechsten Motiv soll auf emotionale Art dargestellt werden, dass die Polizei rund um die Uhr für alle Menschen da ist - mit Herz und Verstand für die Bürger dieser Stadt!

Hierzu erscheinen von morgen an knapp 30 Großflächenplakate, 400 Seitenscheibenplakate in U- und S-Bahnen, 40.000 Edgar-Cards, neue Roll-Ups für Messen und Schulen, 5.000 Flyer und drei Großflächenbanner (an den Polizeikommissariaten 33 und 35 sowie am Polizeitrainingszentrum). Weiterhin werden auf der Karriere-Website der Polizei Hamburg (https://karriere-polizei.hamburg.de) und in den sozialen Medien sukzessive Online-Formate eingespielt, die einen authentischen Blick hinter die Kulissen ermöglichen.

Zum Medientermin werden Flyer und Edgar Cards mit dem neuen Motiv als Handout angeboten.

Sowohl Ralf Martin Meyer als auch die Leiterin der Einstellungsstelle, Frau Heide Alvers-Böhn, werden für Fotos und O-Töne zur Verfügung stehen.

Ka.

