Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Auffahrunfall mit leicht verletztem Säugling

Gevelsberg (ots)

Am 26.06.2021, gegen 11:00 Uhr, kam es zu einem Auffahrunfall an einer Lichtzeichensignalanlage an der Hagener Straße in Gevelsberg. Als diese rot zeigte, warteten bereits eine 32-jährige Ennepetalerin und eine 53-jährige Duisburgerin verkehrsbedingt an der Ampel. Ein 21-jähriger Wuppertaler übersah mit seinem blauen Mercedes die wartenden Fahrzeuge und fuhr auf den blauen Dacia der 53-Jährigen Duisburgerin auf. Dabei schob er diesen Pkw in den schwarzen Kia der Ennepetalerin. Bei dem Zusammenstoß befand sich ein Säugling im Fahrzeug der Duisburgerin. Fahrzeugführerin des Dacias, als auch der Säugling wurden dabei leicht verletzt. Der Säugling wurde zu weiteren Untersuchungen einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 5.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell