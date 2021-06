Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Mit Alkohol am Steuer aufgefallen

Wetter (ots)

Eine Zeugin teilte der Polizei, gegen 17:30 Uhr, mit, dass sie beobachtet habe, wie eine stark schwankende Person aus einem Pkw gestiegen sei und soeben eine Bäckerei betreten habe. An der Königstraße konnte eine Polizeistreife den 52-jährigen Wetteraner antreffen, wie dieser gerade im Begriff war, wieder in seinen Citroen Transporter zu steigen, um seine Fahrt fortzusetzen. Bei der Kontrolle fiel auf, dass der Mann stark alkoholisiert war. Ein durchgeführter Test bestätigte das. Weitere Feststellungen ergaben den Verdacht, dass der 52-Jährige zuvor ein Verkehrszeichen an der Örtlichkeit beim Ein-/Ausparken beschädigt hat. Der Wetteraner wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ob der Fahrer auch für den Schaden an dem Verkehrszeichen verantwortlich ist, müssen die weiteren Ermittlungen klären.

