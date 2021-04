Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf- Serie von Sachbeschädigungen an 8 Fahrzeugen

Bild-Infos

Download

Herdorf (ots)

Im Tatzeitraum 17.04. 17:00 Uhr bis 18.04.2021, 10:00 Uhr beschädigten bisher unbekannte Täter insgesamt 8 Fahrzeuge. Die Fahrzeuge waren in den Straßen Jahnstraße und Tiergartenstraße abgestellt. An den Pkw und Sprinter wurde mit einem spitzen Werkzeug der Lack zerkratzt. Es entstand hoher Sachschaden, der noch nicht beziffert werden kann. Hinweise zu dem oder den Täter/n an den Polizeibezirksdienst Herdorf oder die PI Betzdorf.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell