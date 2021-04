Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wallmenroth- Diebstahl eines Mountainbike der Marke "Haibike"

Wallmenroth (ots)

Ergänzend zum Pressebericht vom 18.04.2021 zum Fahrraddiebstahl in Wallmenroth, Bereich Wähnerstraße noch folgende Informationen: Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke "Haibike" Typ Edition und schwarz-grüner Rahmenlackierung. Das Fahrrad wurde in der Zeit vom 16.04, 20:00 Uhr bis 17.04.2021, 10:30 Uhr entwendet. Der 16-jährige Eigentümer hatte es unverschlossen in einen, auf dem Grundstück am Wohnhaus, befindlichen Schuppen gestellt. Es entstand Sachschaden von ca. 1000EUR.

Hinweise zu verdächtigten Personen im Bereich der Wähnerstraße oder ähnliche sachdienlichen Beobachtungen erbittet die Polizei Betzdorf.

