Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bruchhausen (ots)

Am Freitagmorgen kam es zur Kollision zweier Pkw an der Einmündung Waldstraße / L 252 in Bruchhausen, durch Missachtung der Vorfahrt. Bei dem Unfall wurden die beiden Pkw-Fahrerinnen aus Bruchhausen und St.Katharinen leicht verletzt.

