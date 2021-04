Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Straßenhaus (ots)

Am Montagmorgen kam es um 06:45 Uhr auf der Bundesstraße 256 bei Straßenhaus zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der oder die Unfallverursacher*in befuhr mit seinem PKW die Bundesstraße 256 aus Richtung Neuwied kommend in Fahrtrichtung Willroth. Ca. 300 Meter vor der Ortslage Straßenhaus geriet das Fahrzeug aufgrund einer bisher ungeklärten Ursache auf die Gegenfahrbahn. Es kam zu einer Berührung der jeweils linken Außenspiegel der begegnenden Fahrzeuge. Der / die Unfallverursacher* in entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne den Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell