Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/BAB 5: Gestohlener Bootsmotor, Bargeld und Drogen bei Polizeikontrolle aufgefunden und sichergestellt

Hirschberg/BAB 5 (ots)

Bei einer Fahrzeugkontrolle am Sonntagabend auf der A 5 bei Hirschberg wurde durch Polizeibeamte ein gestohlener Bootsmotor, eine größere Menge Bargeld und Drogen gefunden.

Der 35-jährige Mann war gegen 23 Uhr mit seinem BMW auf der A 5 in Richtung Karlsruhe unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Hirschberg wurde er durch eine Polizeistreife der Autobahnpolizei Mannheim gestoppt und kontrolliert. Dabei fanden die Beamten im Fahrzeug zunächst einen sogenannten Crusher. Im Fahrzeugfond konnten die Beamten zudem Marihuanageruch wahrnehmen. Bei einer Nachschau fanden sie in einem Rucksack, in Handtücher eingerollt, rund 10 Gramm Marihuana. Bei einer anschließenden intensiveren Durchsuchung des Fahrzeugs fanden sie darüber hinaus im Fußbereich der Rücksitze in der Sitzverkleidung eine Tüte mit einem vierstelligen Bargeldbetrag, über deren Herkunft der 35-jährige BMW-Fahrer keine Auskunft geben konnte. Im Kofferraum schließlich wurden die Polizisten auf einen unter einer Decke versteckten Bootsmotor aufmerksam. Dieser war, ersten Ermittlungen zufolge, in Dänemark entwendet worden. Sämtliche aufgefundene Gegenstände wurden sichergestellt.

Gegen den 35-Jährigen wird nun wegen Hehlerei, Verdachts des Diebstahls und des Drogenbesitzes ermittelt. In die weiteren Ermittlungen ist das Kompetenzzentrum Bootskriminalität der Wasserschutzpolizei Konstanz eingebunden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell