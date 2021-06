Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Fahrer ohne Führerschein und alkoholisiert unterwegs

Hattingen (ots)

Am frühen Freitagmorgen wurde die Polizei, um 01:10 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der Schwimmbrücke Dahlhausen gerufen. Die Beamten wurden durch einen 25-jährigen Hattinger erwartet. Augenscheinlich fuhr er mit dem VW Transporter aus Richtung Ruhr in Fahrtrichtung Bochum. Er fuhr auf dem Gegenfahrstreifen, um nicht in die Kontaktschleife des dortigen Blitzers zu geraten. Als er beim Passieren der Fahrbahnbegrenzung gegen einen Betonsockel geriet, brach die vordere rechte Achse des Fahrzeugs und eine Weiterfahrt war nicht möglich. Bei der Unfallaufnahme fiel auf, dass der Hattinger alkoholisiert war, ein Vortest bestätigte dies. Außerdem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der 25-Jährige wurde zur Polizeiwache Hattingen gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Transporter wurde mit einem Abschleppunternehmen sichergestellt.

