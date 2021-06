Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Kind bei Unfall leicht verletzt

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstag kam am Rathausplatz zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriger Junge leicht verletzt wurde. Eine 28-jährige Bochumerin wollte mit ihrem Pkw von dem Rathausparkplatz auf die Fahrbahn in Richtung Wittener Straße abbiegen. Beim Überfahren des Gehweges übersah sie den von links kommenden 10-Jährigen auf seinem Fahrrad und es kam zum Zusammenstoß. Das Kind stürzte und verletzte sich leicht. Die Erziehungsberechtigten erschienen am Unfallort, eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte es nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell