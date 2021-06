Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Nachtrag zum schweren Verkehrsunfall auf der Loher Straße

Ennepetal (ots)

Der am 22.06. verunglückte Ennepetaler ist am Mittwoch an den Folgen seiner Verletzungen verstorben. Der Mann war am Dienstag in einen Verkehrsunfall auf der Loher Straße verwickelt, bei dem sein Pkw aus immer noch ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geriet und mit einem Bus zusammen stieß.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell