Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter/Herdecke- Levin H. vermisst

Wetter/Herdecke (ots)

Der 16-Jährige verließ am 19.06.2021 in den Abendstunden die Wohnung und gab an, bei einem Freund schlafen zu wollen.

Am nächsten Tag kam er nicht wie verabredet nach Hause und teilte via Sprachnachricht mit, dass er nicht mehr nach Hause wolle.

Weitere Hinweise finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/herdecke-vermisster-jugendlicher

