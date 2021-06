Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Illegale Spendensammler festgenommen

Herdecke (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde die Polizei durch Ordnungskräfte über zwei verdächtige Frauen in der Herdecker Innenstadt informiert. Die 18- und 17- jährigen rumänischen Frauen aus Gelsenkirchen hielten sich auf dem Herdecker Wochenmarkte auf und sprachen überwiegend ältere Leute an. Sie gaben an, Spenden für Gehörlose zu sammeln. Um diese Zettel noch glaubwürdiger erscheinen zu lassen, wurden gefälschte Namen mit Unterschriften und Spendenbeiträgen in die Liste eingetragen. Bei der Überprüfung der Personalien wurde festgestellt, dass gegen die 18-Jährige ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Saarbrücken vorlag, sie wurde vorläufig festgenommen und einem Amtsrichter vorgeführt.

