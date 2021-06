Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Ausgelöster Airbag verletzt Fahrer

Hattingen (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es auf der Straße am Wodantal zu einem Zusammenstoß von einem Pkw und einem Reh. Der 27-jährige Fahrer war in Richtung Sprockhövel unterwegs, als es etwa 200 Meter vor der Einmündung Paasmühle zu dem Zusammenstoß kam. Durch die Wucht des Aufpralls löste der Fahrerairbag aus, wodurch sich der Fahrer leicht verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht.

