Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Unfall am alten Knapp

Sprockhövel (ots)

Ein 82-jähriger Sprockhöveler fuhr am Donnerstag mit seinem Pkw auf der Straße am alten Knapp in Richtung Bossel. Die hinter ihm fahrende 37-Jährige beobachtete, wie der Fahrer plötzlich ohne erkennbaren Grund zunächst rechts, dann links von der Fahrbahn abkam und anschließend mit einem dort geparkten Nissan zusammen stieß. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der Fahrer kurzzeitig das Bewusstsein und folglich die Kontrolle über seinen Hyundai. Er wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

