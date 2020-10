Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Autofahrerin übersieht Radfahrerin

DuisburgDuisburg (ots)

Bei einem Abbiegeunfall am Dienstagvormittag (27. Oktober, 11:30 Uhr) an der Kreuzung Düsseldorfer- und Curtiusstraße ist eine 64 Jahre alte E-Bikerin verletzt worden. Die 22-jährige Fahrerin eines Opels übersah die von links kommende Frau beim Rechtsabbiegen von der Curtius- auf die Düsseldorfer Straße. Die Radfahrerin konnte nicht mehr ausweichen, stürzte und verletzte sich dabei am Knöchel. Sie kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

