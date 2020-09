Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Friesoythe- Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Samstag, 29. August 2020, 20.00 Uhr, und Sonntag, 30. August 2020, 08.00 Uhr, kam es an der Bundesstraße im Nahbereich zum Kreuzungsbereich Edammer Straße/ Altenoyther Straße zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus. Ein bisher unbekannter Täter betrat ein Grundstück und versuchte sich gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus zu verschaffen. Dies misslang dem Täter. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe (Tel. 04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Friesoythe- Brand einer Waldbodenfläche

Am Dienstag, den 01.September 2020, um 12.10 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache der Waldboden eines Waldgebietes an der Thülsfelder Thalsperre auf einem Quadratmeter in Brand. Durch die Feuerwehr Markhausen, die mit zwei Löschfahrzeugen vor Ort war, wurde der Brand gelöscht.

