Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Versuchter Einbruch in Wohnung

Zwischen Mittwoch, 26. August 2020, 12.00 Uhr, und Dienstag, 01. September 2020, 10.00 Uhr, kam es in der Jenaer Straße zu einem versuchten Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter warf mit einem Stein ein Fenster eines Wohnobjektes ein. Ob der Täter das Innere betreten hat, ist derzeit unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen sind keine Gegenstände entwendet worden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Löningen- Sachbeschädigung an PKW

Am Montag, 31. August 2020, zwischen 10.00 Uhr und 11.30 Uhr, kam es in der Straße Auf der Heue auf dem Parkplatz einer Arztpraxis zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte einen dort geparkten Dacia Sandero. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Cloppenburg- Trunkenheit im Straßenverkehr/ Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 01. September 2020, gegen 19.24 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 50-jährigen PKW-Fahrer aus Löningen in der Emsteker Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle bestand für die Beamten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe, die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Sicherstellung des Führerscheins. Weitere Überprüfungen ergaben, dass gegen den 50-Jährigen ein wirksames Fahrverbot bestand. Demnach war der 50-Jährige nicht berechtigt, einen PKW zu fahren. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lindern (Oldenburg)- Verkehrsunfallflucht

Zwischen Mittwoch, 26. August 2020, 13.00 Uhr, und Sonntag, 30. August 2020, 19.30 Uhr, kam es in der Kirchstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß vermutlich beim Einfahren in eine Parklücke gegen einen geparkten, schwarzen VW Polo. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 300 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lindern (Oldenburg) (Tel. 05957/311) entgegen.

Emstek- Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Dienstag, 01. September 2020, gegen 13.16 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 72 (B72) zwischen den Abfahrten "Emstek-Ost" und "Emstek West" zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtige ein 58-jähriger PKW-Fahrer aus Vechta trotz durchgezogener Linie und Überholverbot auf der B72 in Fahrtrichtung Autobahn 1 einen vor ihm befindlichen Sattelzug zu überholen. Eine 27-jährige PKW-Fahrerin aus Wallenhorst, welche die B72 auf einem Überholstreifen (zweispurige Fahrbahn) in entgegengesetzter Fahrtrichtung befuhr, lenkte mit ihrem PKW nach rechts, um einen Frontalzusammenstoß mit dem PKW des 58-Jährigen zu verhindern. Hierbei kollidierte der PKW der 27-Jährigen mit einem Sattelzug eines 54-Jährigen aus Vechta, welcher die B72 in Richtung Cloppenburg befuhr. Der Sattelzug wurde dadurch in die Außenleitplanke gedrängt. Zudem kollidierte der 58-jährige PKW-Fahrer seitlich mit dem Sattelzug eines 27-jährigen Fahrers aus Jever, welcher ebenfalls in Richtung A1 fuhr. Zwischen den beiden PKW kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß. Bei dem Verkehrsunfall wurden keine Personen verletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird bislang auf 20500 Euro geschätzt.

Cloppenburg- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 01. September 2020, gegen 15.20 Uhr, kam es in der Osterstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 46-jährige Mitfahrerin aus Cloppenburg öffnete die Beifahrertür eines PKW, ohne auf den Fahrradverkehr zu achten. Eine 16-jährige Fahrradfahrerin aus Cappeln, welche den Radweg befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Die 16-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl am PKW als auch am Fahrrad entstanden Sachschäden, welche auf 600 Euro geschätzt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell