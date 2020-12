Polizei Hamburg

POL-HH: 201213-2. Schulwegsicherung und Lichtkontrollen - Ergebnisse einer dreiwöchigen Aktion der Polizei Hamburg

HamburgHamburg (ots)

Zeitraum: 23.11.2020 - 11.12.2020 Ort: Stadtgebiet Hamburg, an 38 Schulen in Hamburg

Unter Führung der Fahrradstaffel Süd der Polizei Hamburg wurden in Zusammenarbeit mit Beamten der Verkehrsstaffeln und der Polizeikommissariate in einem Zeitraum von drei Wochen Lichtkontrollen an 38 Schulen im Hamburger Stadtgebiet durchgeführt.

Im Stadtgebiet Hamburg gibt es über 400 allgemeinbildende Schulen mit mehr als 200.000 Schülerinnen und Schülern. Ein Großteil derer nutzt für den täglichen Weg zu Schule das Fahrrad als Fortbewegungsmittel. Dabei ist es vor allem im Hinblick auf die "dunkle Jahreszeit" unabdingbar, dass die genutzten Fahrräder über funktionstüchtige Beleuchtungs- und Bremseinrichtungen verfügen, um so das Gefahrenpotential eines Verkehrsunfalls zu minimieren.

Insgesamt wurden 1595 Fahrräder kontrolliert, wovon 249 Fahrräder gravierende Mängel aufwiesen. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler erhielten eine an die Eltern adressierte Mängelmeldung. 47 Schülern wurde die Weiterfahrt aufgrund eklatanter Fahrradmängel untersagt.

Bei 160 Fahrrädern konnten kleinere Mängel, u.a. nachstellen der Bremsen, nachrüsten von Klingeln und Reflektoren, noch vor Ort behoben werden.

Darüber hinaus wurde eine nicht geringe Anzahl an Schülern festgestellt, die zwar über eine funktionierende Beleuchtungseinrichtung verfügten, diese jedoch nicht benutzten.

Im näheren Umfeld der Schulen wurden zudem folgende Verkehrsverstöße feststellt und geahndet:

7 Rotlichtmissachtungen durch Fahrräder 2 Rotlichtmissachtungen durch Fußgänger 4 Verstöße durch Fahrer eines E-Scooters 1 defekte/fehlende Beleuchtungseinrichtungen 8 Befahren des Gehweges

Darüber hinaus wurden folgende Kfz-Verstöße sanktioniert:

1 Rotlichtmissachtung 111 Parkverstöße

An dem dreiwöchigen Einsatz waren insgesamt 146 Beamte eingesetzt.

Die Polizei Hamburg wird auch zukünftig vermehrt derartige Kontrollen durchführen, um die Sicherheit auf Hamburgs Straßen zu erhöhen.

