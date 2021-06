Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Zeuge beobachtet Einbruch in Tennis-Club

Schwelm (ots)

Am Sonntag wurde ein Spaziergänger, gegen 20:00 Uhr, aufmerksam durch einen lauten Knall aus Richtung des Tennisclubs an der Dr.- Möller-Straße. Als er genauer hin sah, konnte er eine eingeschlagene Fensterscheibe erkennen. Als er auch einen Mann in dem Objekt sehen konnte, verständigte der 43-jährige Schwelmer die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten noch in den Räumlichkeiten des Clubs auf einen 59-jährigen Wuppertaler treffen. Der Rucksack des Wuppertalers wurde durchsucht, Beute konnte nicht aufgefunden werden, jedoch befanden sich darin ein Schraubendreher und eine Zange. Der Mann machte keine Aussage gegenüber der Polizei. Er wurde zur Polizeiwache gebracht, wo er nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen werden konnte.

